مشانق 7 إبريل.. مطالبات بطرد وزير التعليم العالي

طالب الناشط السياسي عمر الفيتوري السويحلي، بطرد وزير التعليم العالي بحكومة الوحدة الوطنية عمران القيب، على خلفية تصريحاته حول مشانق 7 أبريل.

جاء ذلك في رسالة مفتوحة وجهها إلى رئيس حكومة الوحدة الوطنية عبد الحميد الدبيبة طالعتها “عين ليبيا”.

وقال السويحلي في رسالته مخاطباً رئيس الحكومة: “إن كانت حكومتك تؤمن بمبادئ 17 فبراير وتؤمن بالعدل والقصاص فعليك طرد وزير التعليم العالي فوراً عمران القيب ومنعه من مزاولة أي عمل قيادي تعليمي بعد الذي قاله ومجّد به سفك دماء الأساتذة والعلماء بغير حق”.

وأضاف: “كيف تُبقي في حكومتك وزير يُمجّد الأفعال الإجرامية للقذافي ويُهدد أساتذة العلم ذخر الوطن وعماده بإعادة نصب مشانق 7 إبريل لهم؟ وكيف تُبقي في حكومتك وزير فاشستي هتلري قذافي العقيدة، يدعو للعنف والفتنة والشِقاق وسوء الأخلاق؟”.

وأردف السويحلي: “إن ما قاله وزيرك جريمة في حق الوطن وخيانة لمبادئ ثورة 17 فبراير لا يُقبل معها اعتذار وعليه أن يرحل وعليك أن تُحيله للقضاء ليُحاكم على هذه الإهانة والتهديد الفجّ.. وسنرى إن كنت أنت الذي تحكمهم أم هم الذين يحكمونك”.

في غضون ذلك، طالبت الجمعية الليبية لسجناء الرأي بالتحقيق مع وزير التعليم العالي عمران القيب بشأن ما سمته «تمجيد» الأفعال الإجرامية قي حق طلبة الجامعات والتهديد بإعادتها.

وأوضحت الجمعية في بيان، أنّها تابعت تصريح الوزير والتي هدد فيها أعضاء هيئة التدريس بالجامعات بإعادة المشانق والإعدامات التي كان يقوم بها النظام السابق في السابع من إبريل في محاولة لإسكات الصوت المخالف وقمع الطلبة.

واستنكرت الجمعية تصريحات القيب، مطالبة النائب العام والمحامي العام وكل المنظمات الحقوقية بفتح تحقيق، والتصدي لمثل هذه التصريحات التي وصفتها بـ«الفجة وغير المسؤولة» والتي تمجّد الأفعال الإجرامية قي حق طلبة الجامعات وتُهدد بإعادتها، وفق البيان.

وكان القيب قد تحدث في أحد اجتماعاته عن المطالبة بشنق بعض أساتذة الجامعة، تعليقا على تقصير بعضهم بحق الطلبة، حسب تعبيره.

وفي وقت لاحق، اعتذر وزير التعليم العالي عمران القيب عن إشارته لمشانق الـ7 من إبريل، قائلاً إنّها أخرجت عن سياقها وعباراتها ووظفت من قبل البعض على أنّها تحريض منه على هذه الممارسات.

وأكد القيب التزام الوزارة بحماية المؤسسات التعليمية والجامعات وحرماتها وأنّها لن تقبل بأي شكل أي ممارسات من هذا النوع، مضيفا أنّهم يحرصون على تكريسها للعلم والتعلم وبناء الإنسان وحماية حقوقه وحريته.