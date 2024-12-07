مشاهد لاستهداف جنود وآليات إسرائيل في غزة

عرضت كتائب “القسام” الجناح العسكري لحركة “حماس”، مشاهد من ” تنفيذ الكمين الثالث ضمن الكمين المركب” الذي نفذته ضد جنود وآليات الجيش الإسرائيلي جنوبي قطاع غزة.

ونشر الإعلام العسكري في “القسام” مشاهد من تنفيذ “الكمين الثالث من عملية الانتصار لدماء السنوار (زعيم “حماس” الراحل يحيى السنوار) ضد جنود وآليات العدو الصهيوني في محيط شارع الجامعة بحي الجنينة شرق مدينة رفح”.

وأشارت “القسام”، إلى أنه “رغم شدة القصف الجوي والمدفعي على حي الجنينة بعد تنفيذ الكمين الأول والثاني، إلا أن المجاهدين ظلوا ينتظرون تقدم العدو باتجاه مقتلة الكمين الثالث”.

وأبانت اللقطات، “استهداف جرافة عسكرية D9 بقديفة “الياسين 105″، واستهداف ناقلة جند بقذيفة الياسين 105” بالإضافة إلى “استهداف مبنى يتحصن بداخله عدد من الجنود الصهاينة بقذيفة مضادة للأفراد”.

وأظهر فيديو “القسام”، “لحظة “استهداف جرافة عسكرية D9 بقذيفة “الياسين 105″، واستهداف دبابة ميركافا وناقلة جند”، بقذيفتين من ذات النوع”.

وقبل أيام، بثت كتائب “القسام” الجزء الثاني من عملية “الانتصار لدماء السنوار” الذي يعرض مشاهد من كمين مركب ضد جنود وآليات الجيش الإسرائيلي شرق مدينة رفح جنوب القطاع.

وفي مطلع ديسمبر الجاري، بثت “كتائب القسام” الجزء الأول من مشاهد تنفيذ كمين مركب في حي الجنينة شرق مدينة رفح، موجهة هذه العملية إلى قائدها الراحل يحيى السنوار.