مشاهد مروّعة للعاصفة التي تضرب  جنوب أفريقيا(فيديو)

أدت الرياح العاتية والعواصف والأمطار الغزيرة التي ضربت مقاطعة ويسترن كيب الساحلية في جنوب أفريقيا، إلى مقتل شخص.

وقال مسؤولون في البلاد، إن الشخص الذي توفي هو ضابط أمن كان يقوم بدورية على دراجة عندما سقطت عليه شجرة اقتلعتها الرياح العاتية.

وأضافو أن “العاصفة دمرت عدة مناطق في كيب الغربية بالبلاد، حيث اقتلعت الأشجار من الأرض، وسقطت الفروع بشكل خطير على المناطق المبنية، واقتلعت أسطح المباني”.

وأصدرت هيئة الأرصاد الجوية في جنوب إفريقيا، تحذيرًا عاليًا لمنطقة ويسترن كيب، مشيرة أيضًا إلى الظروف القاسية والفيضانات المحتملة في أجزاء أخرى من البلاد، بما في ذلك مقاطعة كوازولو ناتال الساحلية ومقاطعة غوتنغ المكتظة بالسكان، والتي تضم جوهانسبرج.

في السياق، أظهر مقطع فيديو لقطات سقوط شاحنة عن جسر في جنوب إفريقيا بسبب الرياح العاتية، حيث بدت الشاحنة قرب حافة الجسر وهي تتمايل بسبب الرياح القوية، ثم انقلبت وسقطت على جانب الجسر.

كما أججت الرياح حرائق الغابات في منطقة جلينكيرن في كيب تاون، حيث التهمت منازل وتسببت بخسائر كبيرة.