مشاورات بين النواب ولجنة المجلس الأعلى للدولة لاستكمال الاستحقاقات الدستورية

عُقِد صباح اليوم الثلاثاء بمقر ديوان مجلس النواب اجتماع تمهيدي ضمّ النائبين بدر علي سليمان وعدنان الشعاب، المكلَّفين من قبل رئيس مجلس النواب بالتواصل مع اللجنة المُشكَّلة من قبل المجلس الأعلى للدولة، وذلك في إطار التنسيق والتشاور بشأن الاستحقاقات الوطنية المطلوبة، بما في ذلك تشكيل مجلس إدارة المفوضية العليا للانتخابات والمناصب السيادية.

ويأتي هذا الاجتماع ضمن سلسلة لقاءات تهدف إلى تسريع وتيرة العمل على الملفات العالقة، بما يعزز من فرص التوافق الوطني بين مجلس النواب والمجلس الأعلى للدولة.

تجدر الإشارة إلى أن رئيس مجلس النواب كان قد كلّف النواب بدر علي سليمان، عدنان الشعاب، والمهدي مسعود الأعور بالتواصل مع اللجنة المعنية من قبل المجلس الأعلى للدولة في هذا الشأن.

يأتي هذا التحرك في إطار المساعي المشتركة بين مجلس النواب والمجلس الأعلى للدولة لاستكمال المسار السياسي وفقاً للتفاهمات التي تم التوصل إليها خلال الاجتماعات السابقة بين الجانبين، والتي تهدف إلى تهيئة الظروف المناسبة لإجراء الانتخابات الرئاسية والتشريعية، وإنهاء المراحل الانتقالية التي طال أمدها.

وتُعدّ إعادة تشكيل مجلس إدارة المفوضية الوطنية العليا للانتخابات، وتوزيع المناصب السيادية وفقاً لمبدأ التوافق، من أبرز النقاط التي لا تزال محل نقاش بين المجلسين، في ظل جهود محلية ودولية لدعم العملية السياسية وتحقيق الاستقرار في البلاد.