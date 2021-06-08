مشاورات روسية تركية في موسكو حول ليبيا وسوريا

جرت في مقر وزارة الخارجية الروسية بالعاصمة موسكو، اليوم الثلاثاء، مشاورات روسية تركية على مستوى الخبراء بشأن التطورات الأخيرة في ليبيا وسوريا.

ومثل نائب وزير الخارجية الروسي والمفوض الخاص للرئيس الروسي في شؤون الشرق الأوسط وإفريقيا ميخائيل بوغدانوف، الوفد الروسي في هذه المشاورات، فيما مثل نائب وزير الخارجية التركي سادات أونال الوفد التركي، بحسب ما أفادت الخارجية الروسية في بيان.

وأشاد الجانبان أثناء بحث القضية الليبية، بالتقدم الذي تم تحقيقه في المسارات السياسية والعسكرية والاقتصادية فيما يخص استعدادات السلطات الانتقالية للانتخابات العامة المقرر إجراؤها في 24 ديسمبر القادم وعشية اللقاء الوزاري المخطط إجراؤه في 23 يونيو الجاري في برلين لبحث تنفيذ قرارات المؤتمر الدولي حول ليبيا الذي عقد في العاصمة الألمانية في يناير عام 2020.

واتفق الطرفان على مواصلة الحوار الروسي التركي المنظم لبحث مسائل المساعدة من أجل التسوية الشاملة والسريعة للأزمة الليبية.