مشاورات مغلقة.. تعقب جلسة مجلس الأمن بشأن ليبيا الإثنين

قال موقع سكيوريتي كاونسل ريبورت إن مجلس الأمن يعقد جلسة إحاطة مفتوحة تعقبها مشاورات مغلقة بشأن الوضع في ليبيا غدا الإثنين.

وأضاف الموقع في تقرير له، أن من المتوقع أن تقدم وكيلة الأمين العام للشؤون السياسية وبناء السلام روزماري ديكارلو وممثل المجتمع المدني إحاطة، وأن يركز الاجتماع على الاضطرابات السياسية المستمرة في ليبيا والناجمة عن إنشاء هيكلين حكوميين متنافسين.

وذكر الموقع أن أعضاء المجلس قد يرغبون في سماع المزيد من ديكارلو حول جهود المستشار الخاص للأمين العام بشأن ليبيا ستيفاني توركو ويليامز للتوسط بين الفصيلين لرسم مسار قائم على الإجماع نحو الانتخابات.

كما لفت التقرير إلى مسألة قيادة البعثة، مشيرا إلى أنه قد يطالب العديد من الأعضاء بتحديثها والتعيين السريع لممثل خاص لليبيا.

ورجح التقرير أن يكرر العديد من أعضاء المجلس دعواتهم إلى مسار توافقي لإجراء انتخابات برلمانية ورئاسية طال انتظارها؛ والحاجة إلى الامتناع عن الأعمال التي من شأنها تعميق الانقسامات القائمة وإثارة الصراع، وانسحاب القوات الأجنبية والمقاتلين والمرتزقة.

كما توقع الموقع تكرار بعض الأعضاء مخاوفهم بشأن مستوى انتهاكات حقوق الإنسان وانتهاكات القانون الإنساني الدولي، بما في ذلك ضد اللاجئين والمهاجرين والمدافعين عن حقوق الإنسان والنساء.

واختتم الموقع تقريره بتوقع أن يصوت أعضاء المجلس الشهر المقبل على قرار يجدد ولاية بعثة الأمم المتحدة للدعم في ليبيا ، والتي تنتهي في 31 يوليو.