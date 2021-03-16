مشايخ وأعيان برقة يُطالبون بالتحقيق في قضايا القتل والخطف في بنغازي

دعا مشايخ وأعيان برقة، الأمم المتحدة والمحكمة الجنائية الدولية إلى التحقيق في قضايا القتل والخطف في بنغازي وعلى رأسها مصير النائبة سهام سرقيوة.

وطالب الأعيان والمشايخ، في بيان لهم، اليوم الثلاثاء، من مدينة سلوق، بالكشف عن السجون السرية ومحاسبة القائمين عليها.

وأعلن البيان الختامي لمشايخ وأعيان برقة بسلوق، تأييد جميع البيانات السابقة الصادرة في بنغازي والمرج والأبيار.

كما أعرب مشايخ وأعيان برقة عن استنكارهم ما تقترفه المجموعات المسلحة داخل بنغازي من الاعتداء على المواطنين والأملاك العامة والخاصة.

بيان اعيان برقة في مدينة سلوق 16/3/2021 تم النشر بواسطة ‏المنارة للإعلام‏ في الثلاثاء، ١٦ مارس ٢٠٢١

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