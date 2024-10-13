مشايخ وأعيان ليبيا تضع خطة عمل لتعزيز المصالحة الوطنية

عقد في مدينة بنغازي، اجتماع ضم قيادات الهيئة الوطنية لمشايخ وأعيان ليبيا– فرع برقة، لمناقشة آليات تعزيز المصالحة الوطنية الشاملة في ليبيا ودور الأعيان والمشايخ في تحقيق هذا الهدف.

وركز الحضور على “أهمية المصالحة كركيزة أساسية لبناء مستقبل مزدهر لليبيا، مع التأكيد على أن المصالحة ليست مجرد شعار، بل هي ضرورة ملحة لبناء الثقة بين مختلف مكونات المجتمع الليبي وتعزيز اللحمة الاجتماعية”.

كما ناقش المشاركون “مجموعة من المقترحات العملية لتعزيز المصالحة، من بينها دور العرف القبلي في حل الخلافات وتسوية النزاعات، كما دعوا إلى عقد اجتماعات حوارية بين أعيان الشرق والغرب والجنوب لتعزيز التفاهم المشترك”.

وقدم اقتراح “عن إنشاء صندوق لدعم المتضررين من الأحداث السابقة وتعزيز عملية المصالحة، وأكد الحضور على أهمية التعاون مع الدولة والمؤسسات الأمنية”.

وأكد المشاركون على “الدور المحوري للهيئة الوطنية لمشايخ وأعيان ليبيا في تحقيق المصالحة الوطنية، حيث تعمل الهيئة على مستوى ليبيا بأكملها وتضم فروعا في مختلف المناطق”.

وأسفر الاجتماع عن عدة نتائج مهمة، “من بينها وضع خطة عمل شاملة لتعزيز المصالحة الوطنية تعرض على الجهات المعنية”.

وشدد المشاركون على “أهمية الشراكة مع منظمات المجتمع المدني لدعم جهود المصالحة وتحقيق أهدافها”.

يذكر أن الهيئة الوطنية لمشايخ وأعيان ليبيا منظمة في ثلاث فروع على مستوي ليبيا وكل فرع يضم عدد من المكاتب، وكل مكتب يضم رئيس وعشر مشايخ.