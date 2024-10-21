مشجّع صيني يصل السعودية على درّاجته للقاء «رونالدو»

قطع مشجع صيني رحلة قاسية من أجل تحقيق حلمه بمقابلة نجمه المفضل البرتغالي كريستيانو رونالدو قائد النصر السعودي.

وقطع المشجع العاشق لرونالدو مسافة تبلغ 13 ألف كيلو متر بالدراجة خلال رحلة استغرقت 6 أشهر و20 يوما، من أجل الوصول إلى العاصمة السعودية الرياض لمقابلة رونالدو.

ووصل المشجع إلى مقر نادي النصر من أجل تحقيق حلمه بمقابلة رونالدو ورؤيته بعدما قطع الرحلة قادما من بلاده وحمل لافتة كتب عليها أنه قطع 13 ألف كيلو متر بدراجته من أجل مقابلة رونالدو.

ويستعد النجم البرتغالي لخوض مواجهة مرتقبة مع النصر السعودي بدوري أبطال آسيا للنخبة أمام الاستقلال الإيراني مساء الثلاثاء على ملعب “راشد” بنادي شباب الأهلي دبي الإماراتي.

ويسعى النصر بقيادة مدربه الإيطالي ستيفانو بيولي لتحقيق الفوز السابع على التوالي بعدما فاز في جميع مبارياته منذ تعيين بيولي مدربا للفريق.