تحذير: مشروبات الطاقة تسبب «السكتة القلبية»!

أظهرت نتائج دراسة حديثة بأن “استهلاك مشروبات الطاقة قد يكون مرتبطا بالسكتة القلبية المفاجئة”، مشيرة “إلى ضرورة تجنبها أو الاعتدال بتناولها قدر الإمكان”!

وقال باحثون في مركز “مايو كلينيك” الطبي: “شرب هذه المشروبات، التي غالبا ما تحتوي على كميات عالية من الكافيين والمكونات المنشطة الأخرى، يمكن أن يشكل خطرا على الأشخاص الذين يعانون أمراض القلب الوراثية”.

وبحسب مجلة “نيوزويك”، “فحص فريق الباحثين 144 ناجيا من السكتة القلبية المفاجئة، وتناول 7 مرضى ضمن هذه المجموعة مشروبا واحدا أو أكثر من مشروبات الطاقة قبل وقت قريب من حدوث النوبة”.

ونصح العلماء “وبشكل خاص أولئك الذين قد يكونون معرضين وراثيا لخطر الإصابة بمشاكل في القلب، بتجنب مشروبات الطاقة، أو على الأقل استهلاكها باعتدال”.

هذا وتحتوي معظم مشروبات الطاقة مستويات عالية من السكر، ما يجعل الأوعية الدموية تتقلص أكثر من المعتاد، مما يقلل من كمية الدم التي تصل إلى الأعضاء الحيوية، كما تحتوي مشروبات الطاقة أيضا على 80 ملغ من الكافيين لكل 250 ملل، وهذا المكون يمكن أن يسبب في التخلص من الأدرينالين في الأوعية الدموية، وهو هرمون يمكن أن يزيد من ضغط الدم بشكل مؤقت.