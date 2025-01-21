مشروعات ضخمة لـ«الطاقة المتجددة» في القارة الإفريقية

كشف تقرير لمنصة الطاقة المتخصصة، عن “مشروعات ضخمة للطاقة المتجددة في القارة الإفريقية، استأثرت بها 10 دول من ضمنها 3 دول عربية”.

وأشار التقرير، “إلى أن 10 دول أفريقية تقوم بتنفيذ أهم مشروعات في قطاع الطاقة المتجددة، خلال عام 2025، شملت 3 دول عربية، المغرب، ومصر، وتونس، وغيرها من الدول الأفريقية”.

وبحسب التقرير الذي نشرته المنصة ومقرها واشنطن، “يتوقع أن تتجاوز سعة الطاقة المتجددة في إفريقيا 320 غيغاواط بحلول عام 2030، ما يجعل القارة رائدةً عالميًا في الطاقة النظيفة”.

ووفقا لبيانات الوكالة الدولية للطاقة المتجددة، “هناك 10دول تقود نمو الاستثمارات في أهم مشروعات الطاقة المتجددة في القارة الإقريقية لعام 2025، وهي:جنوب إفريقيا، المغربن، مصر، كينيا، إثيوبيا، غانا، نيجيريا، تونس، رواندا، وتنزانيا”.

ونوه التقرير بأن “الاستثمارات بقطاع الطاقة النظيفة في إفريقيا يُتوقع أن تنمو بأكثر من 40% خلال المدة من 2026 إلى 2030، مقارنةً بعام 2023، الذي لامست فيه قيمة تلك الاستثمارات 36.6 مليار دولار”.