مشروعات كبرى على طاولة الحكومة.. اجتماعات لتطوير خدمات بلديات بني وليد وتينيناي والمردوم

عُقد اجتماع موسّع ضم وزير المواصلات والمستشار المالي لرئيس حكومة الوحدة الوطنية محمد الشهوبي، ورئيس الفريق التنفيذي لمبادرات الرئيس والمشروعات الاستراتيجية مصطفى المانع، وعدد من رؤساء الأجهزة التنفيذية، إلى جانب مسؤولي عدد من القطاعات الخدمية وعمداء بلديات بني وليد، وتينيناي، والمردوم.

وجاء الاجتماع تنفيذًا لتعليمات رئيس حكومة الوحدة الوطنية عبد الحميد الدبيبة، عقب لقائه اليوم بوفود البلديات الثلاث، وذلك في إطار متابعة تنفيذ المشروعات التنموية ومعالجة الاحتياجات الأساسية في مجالات التعليم، والصحة، والكهرباء، والبنية التحتية، والخدمات العامة.

وشهد الاجتماع استعراضًا شاملًا للخطط والمشروعات المعتمدة ضمن مبادرات رئيس الحكومة، ومناقشة التحديات التي تواجه الجهات التنفيذية، لا سيما ما يتعلق بتوفير التمويل اللازم وضمان التنسيق الفعّال بين كافة الأطراف المعنية لضمان سرعة الإنجاز وجودة التنفيذ.