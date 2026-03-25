مشروع إلكتروني جديد لتسهيل تسجيل «طالبي السكن»

عقد وزير الإسكان والتعمير بحكومة الوحدة الوطنية المهندس عصام التموني اجتماعاً تنسيقياً اليوم الأربعاء، مع وزير الدولة لشؤون الاقتصاد الرقمي والذكاء الاصطناعي الدكتور زياد الحجاجي، ومدير عام البرنامج الوطني للإسكان والتطوير العقاري فيصل بن دردف، ومدير عام مصرف الادخار والاستثمار العقاري الحسين حمودة، لمناقشة مقترح إنشاء منظومة إلكترونية لتسجيل طالبي السكن، في إطار تنفيذ خطة “عودة الحياة” التي أطلقها رئيس حكومة الوحدة الوطنية بخصوص برنامج الإسكان الوطني.

وأوضح الاجتماع أن المنظومة الرقمية الجديدة تهدف إلى تمكين المواطنين من التسجيل للحصول على السكن بسهولة وسرعة، بعيداً عن التعقيدات الإدارية أو الحاجة للتنقل، عبر واجهة مستخدم بسيطة وخطوات واضحة، مع إمكانية رفع المستندات مباشرة عبر الهاتف المحمول، بالإضافة إلى ميزات الإشعارات الفورية والدعم الفني.

وأكد وزير الإسكان والتعمير عصام التموني أن المنظومة ستعتمد على معايير الشفافية وحماية البيانات، لضمان تحقيق العدالة الاجتماعية والاستقرار العمراني، وتلبية احتياجات المواطنين بشكل منظم وعادل، بما يعزز فعالية البرنامج الوطني للإسكان ويضمن استفادة الجميع دون استثناء.

ويأتي هذا المقترح ضمن جهود الحكومة لتعزيز استخدام التقنيات الرقمية في تقديم الخدمات العامة، وتسريع تنفيذ مشاريع الإسكان بما يتوافق مع معايير الكفاءة والعدالة، في إطار خطة شاملة لإعادة تنشيط القطاع العمراني وتحسين جودة الحياة للمواطنين.