مشروع استراتيجي جديد.. الوطنية للحفر تستعد لإصدار شهادات الإنقاذ البحري الدولية

أعلنت الشركة الوطنية للحفر وصيانة آبار النفط عن قرب اكتمال تجهيز حوض الإنقاذ البحري، مؤكدة أن العمل جارٍ بوتيرة متسارعة لاستيفاء المتطلبات الفنية والإجرائية الخاصة بمنظمة تدريب صناعة النفط البحري (OPITO)، تمهيدًا للحصول على الاعتماد الرسمي الذي يخول الحوض إصدار شهادات الإنقاذ البحري الدولية (BOSIET).

وبحسب المؤسسة الوطنية للنفط، يُعد هذا المشروع خطوة استراتيجية تُسهم في رفع كفاءة الشركة وتعزيز موقعها بين الشركات الرائدة في مجال الحفر وصيانة الآبار.

كما يُجسد التزام الشركة بتنويع أنشطتها وتوسيع نطاق خدماتها، بما يتماشى مع توجهات المؤسسة الوطنية للنفط نحو تطوير البنية التحتية والخدمات وفقًا لأعلى المعايير العالمية، إلى جانب تنويع مصادر الدخل.