مشروع استراتيجي في الخمس يدخل مرحلة «التشغيل الجزئي»

أجرى وزير المواصلات بحكومة الوحدة الوطنية محمد الشهوبي، جولة تفقدية لمشروع جسر جزيرة السلام، رفقة مدير عام جهاز تنفيذ مشروعات المواصلات وعميد بلدية الخمس، وذلك للاطلاع على سير العمل ومعدلات الإنجاز في المشروع.

وشهدت الجولة افتتاح حركة سير المركبات أعلى الجسر أمام المواطنين، في خطوة تُعد مرحلة مهمة ضمن مراحل التنفيذ، بالتزامن مع استمرار الأعمال الإنشائية في الأسفل.

وتشمل الأعمال الجارية تنفيذ جزيرة دوران حديثة، إلى جانب إنشاء طرق خدمية تهدف إلى تحسين انسيابية الحركة المرورية وتطوير المشهد الحضري داخل مدينة الخمس.

ويأتي هذا المشروع ضمن خطط الحكومة الهادفة إلى تطوير شبكة الطرق والبنية التحتية، بما يسهم في تحسين حركة التنقل وتلبية احتياجات المواطنين في مختلف المدن.