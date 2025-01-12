مشروع الأرزّ.. ليبيا تسعى لاستعادة استثماراتها في موزمبيق

وصل وفد رفيع المستوى من محفظة ليبيا أفريقيا للاستثمار، برئاسة مصطفى أبوفناس، رئيس مجلس الإدارة، إلى العاصمة الموزمبيقية مابوتو، في زيارة تهدف إلى استعادة مشروع أرزّ مصادر تابع للمحفظة.

ويضمّ الوفد كلاً من بشير موسى، رئيس مجلس إدارة شركة “لاب أوفرسيز” التابعة للمحفظة، وسالم كازوز، عضو مجلس إدارة الشركة ومدير إدارة المساهمات والتقييم بالمحفظة.

وكان في استقبال الوفد لدى وصوله، السفير الليبي لدى موزمبيق، صالح البوعيشي، وعدد من موظفي السفارة، بالإضافة إلى جيل بيرش، مدير وكالة الاستثمار وتشجيع الصادرات بالحكومة الموزمبيقية.

وتأتي هذه الزيارة تتويجًا للجهود التي بذلها سعادة السفير بالتعاون مع محفظة ليبيا أفريقيا للاستثمار، لاستعادة مشروع الأرزّ الذي تبلغ مساحته 20 ألف هكتار، والذي صادرته الحكومة الموزمبيقية في أواخر عام 2020.

يُذكر أن محفظة ليبيا أفريقيا للاستثمار، التي تأسست عام 2006، تعمل في مجال الاستثمار الدولي، وتسعى إلى بناء محفظة متنوعة ومتوازنة من الشركات العاملة في مختلف القطاعات والمناطق، بهدف تحقيق عوائد طويلة الأجل ومستدامة.