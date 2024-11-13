اجتماع لمتابعة تحضيرات انتخابات المجالس البلدية

تمهيدا لانتخابات المجالس البلدية المقررة في 16من نوفمبر الجاري، عقد مجلس مشروع الترويج للانتخابات من أجل الشعب الليبي (PEPOL) اجتماعا لمتابعة التحضيرات للانتخابات.

ويعد مشروع الترويج للانتخابات من أجل الشعب الليبي (PEPOL) من قبل المفوضية الوطنية للانتخابات وبرنامج الأمم المتحدة الإنمائي أمرًا أساسيًا لدعم الديمقراطية في ليبيا، حيث يعد الاتحاد الأوروبي أكبر مساهم.

وهنأ المشروع المفوضية الوطنية العليا للانتخابات على التقدم الذي أحرزوه مؤكدا أن الانتخابات المقبلة هي خطوة حاسمة نحو الانتخابات الوطنية المستقبلية في ليبيا.