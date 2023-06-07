مشروع «الطريق السريع للسلام».. على طاولة «الدبيبة» و«ميلوني»

يتوجه رئيس حكومة الوحدة الوطنية عبدالحميد الدبيبة، اليوم الأربعاء رفقة وفد وزاري، إلى العاصمة الإيطالية روما، للقاء رئيسة الوزراء الإيطالية جورجيا ميلوني.

وقالت وكالة «نوفا» الإيطالية إنّ حكومة الدبيبة مع الحكومة الإيطالية عددًا من اتفاقيات التعاون بين البلدين، تُعنى بالأمن ومكافحة الهجرة غير القانونية عبر البحر والصحراء الكبرى ضمن مراقبة الحدود الجنوبية، واتفاقيات أخرى تتعلق بخفض انبعاثات ثاني أكسيد الكربون، وبقطاع البنية التحتية.

وستجرى مباحثات بين الدبيبة وميلوني حول مشروع إنشاء «الطريق السريع للسلام» الذي يربط شرق ليبيا بغربها، الموقع بين البلدين في معاهدة الصداقة والشراكة والتعاون بمدينة بنغازي في 30 أغسطس 2008، إضافة إلى إمكانية إعادة فتح خطوط جوية بين ليبيا وإيطاليا.