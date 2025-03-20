مشروع «المفوضية سكول» ينفذ حملات توعية حول الانتخابات بـ«المدارس الثانوية»

في إطار التعاون بين مكتب الإدارة الانتخابية طرابلس ومنظمة توازن للتنمية البشرية، نفذ مشروع “المفوضية سكول” حملات توعية داخل عدد من المدارس الثانوية (مرحلة التعليم المتوسط).

وتهدف هذه الحملات إلى “رفع مستوى الوعي الانتخابي بين الطلاب والطالبات وأعضاء هيئة التدريس حول أهمية المشاركة في العملية الانتخابية، وخاصة في انتخابات المجالس البلدية”.

ووفق المفوضية، “تم تنفيذ الحملة وفق الخطة الموضوعة، حيث تم توعية 15 مدرسة، واستفاد منها 703 طالب و1116 طالبة، بالإضافة إلى 54 عضو هيئة تدريس، واستهدفت الحملة بشكل خاص طلاب الشهادة الثانوية الذين بلغوا 18 سنة، لتعريفهم بحقوقهم الانتخابية وتشجيعهم على المشاركة الفعالة في العملية الديمقراطية”.

وبحسب المفوصية، “شملت الحملة توضيح كيفية التسجيل في سجل الناخبين، مع شرح مفصل لمراحل العملية الانتخابية، بدءًا من التسجيل وحتى يوم الاقتراع، كما تضمنت محاكاة عملية ليوم الاقتراع، لتعزيز فهم المشاركين لآليات التصويت وضمان استعدادهم للمشاركة في الانتخابات مستقبلاً”.