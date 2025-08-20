مشروع الناصرية النفطي في العراق.. 600 ألف برميل يومياً خلال 7 سنوات

وقعت بغداد اتفاقية مبادئ مع شركة شيفرون الأميركية لتطوير “مشروع الناصرية”، الذي يشمل أربع رقع استكشافية، وحقل بلد النفطي، إضافة إلى أي حقول نفطية منتجة ورقع استكشافية أخرى، في خطوة تعتبر إشارة قوية لعودة الشركات الكبرى إلى السوق العراقية بعد فترة انسحاب طويلة.

وأكد رئيس الوزراء العراقي، محمد شياع السوداني، في بيان الثلاثاء، ترحيبه بعودة شيفرون للعمل مجدداً في العراق، مشيراً إلى أن الحكومة تبنت نهجاً جديداً في التعامل مع شركات النفط الكبرى واستثماراتها، خاصة الأميركية منها، بهدف تعزيز استثمارات الطاقة وتنمية الموارد المحلية.

وشهدت السنوات الأخيرة توقيع العراق اتفاقيات مع شركات نفطية عالمية كبرى، ما أنهى مرحلة طويلة من انسحاب الاستثمارات الأجنبية. وتعد العقود الجديدة مغرية للشركات، حيث شهدت البلاد توقيع اتفاقيات مع توتال إنرجيز الفرنسية وبي.بي البريطانية، بإجمالي استثمارات يزيد على 50 مليار دولار.

وفي هذا السياق، قال فرانك ماونت، نائب رئيس شيفرون لتطوير أعمال المؤسسة، إن الشركة “تثق بقدرتها على دعم العراق في تطوير موارد الطاقة الجديدة، مستفيدة من خبرتها وسجلها الحافل في مشاريع النفط والغاز حول العالم”.

وترجع بداية المفاوضات مع شيفرون إلى عام 2021، حين فوضت الحكومة العراقية شركة النفط الوطنية للتفاوض بشأن تطوير حقول النفط في محافظة ذي قار جنوب البلاد. وتخطط بغداد لإنجاز مجموعة من المشاريع الكبرى في قطاعات النفط والغاز وحقن المياه، بطاقة إنتاجية أولية مستهدفة تبلغ 600 ألف برميل يومياً خلال سبع سنوات من بدء التنفيذ.

ويمثل هذا المشروع جزءاً من استراتيجية العراق لتعزيز إنتاجه النفطي، وتحقيق عائدات كبيرة من قطاع الطاقة، بما يسهم في دعم الاقتصاد الوطني واستقرار الأسواق المحلية.