مشروع خطة قصيرة لمعالجة الأوضاع العمرانية

استقبل وزير الإسكان والتعمير بحكومة الوحدة الوطنية أبوبكر الغاوي، أمس الاثنين، بمكتبه في طرابلس، رئيس مجلس إدارة مصلحة التخطيط العمراني المهندس عبد الحكيم عبد القادر السلطني.

وقام رئيس مجلس إدارة المصلحة، بتسليم الخطة القصيرة لمعالجة الأوضاع العمرانية القائمة على المستوى المحلي، والتي تمت بناءً على توجيهات رئيس مجلس الوزراء بشأن تنظيم المخططات العمرانية ضمن برنامج خطة “عودة الحياة” التي أطلقها رئيس مجلس الوزراء بحكومة الوحدة الوطنية عبد الحميد الدبيبة.

وتهدف الخطة إلى معالجة أوضاع العمران القائم ووضع حد للبناء العشوائي والانفلات العمراني، وهي خطة تشمل كل المدن الليبية من إمساعد شرقاً حتى رأس إجدير غرباً، ومن شواطئ البحر المتوسط شمالاً حتى كثبان رمال الصحراء الكبرى جنوباً، وتستهدف تقييم وتحديث مخططات معتمدة لعدد (539) مدينة وتجمع سكني بمساحة (205000) هكتار، وتقييم مساحة (32000) كيلومتر مربع لمناطق الامتداد العمراني العشوائي، وتقييم عدد لا يقل عن (591) مشروع تنموي بمساحة (82000) هكتار، وإعداد مخططات عشرات التجمعات السكنية الجديدة التي ليس لها مخططات حضرية على مستوى البلاد.

من جانبه تقدم الوزير بالشكر لرئيس المصلحة على إنجاز الخطة، وأكد على ضرورة الإسراع العمل بها، بحسب ما نقل المكتب الإعلامي بالوزارة.