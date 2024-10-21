مشروع «رائدات» يواصل فعالياته بحضور متدربين من مختلف المناطق

تتواصل لليوم الثاني على التوالي، فعاليات البرنامج التدريبي للنسخة الثانية من مشروع تعزيز القيادات النسائية في ليبيا (مشروع رائدات)، الذي انطلق أمس الأحد 20 أكتوبر 2024، بالشراكة بين المفوضية وبرنامج الأمم المتحدة الإنمائي، ومكتب دعم المرأة بهيئة الأمم المتحدة، ومنظمة اليونسيف، وتشارك فيه عدد (35) متدربة من مختلف مناطق ليبيا.

وشهدت فعاليات الجلسة الصباحية لهذا اليوم الاثنين 21 أكتوبر 2024، “مجموعة من العروض التعريفية بالمنظمات المساهمة في هذا المشروع شاركت فيها كل من: سناء برناز من منظمة اليونيسيف، وأمل حريب من هيئة الأمم المتحدة للمرأة، وجوليا داي من برنامج الأمم المتحدة الإنمائي، وبرايوني تايلور مسؤولة المكتب الإعلامي ببعثة بهيئة الأمم المتحدة، ومريم جعفر من مكتب حقوق الإنسان بالبعثة، وسالينا جوشي مستشارة المرأة بالبعثة”.

وفي ذات السياق، “شاركت المفوضية بمجموعة من الفعاليات والعروض، للتعريف بأقسامها ومهامها، حيث قدمت منسقة وحدة دعم المرأة نجوى برزويل عرضا تقديمياً حول المفوضية ومهامها وهيكليتها، ومفهوم الانتخابات والتوعية الانتخابية ومبادئها”.

كما قدمت ندى فرج، من قسم تسجيل الناخبين، “عرضا حول تسجيل الناخبين واستلام بطاقة (ناخب)، من جانبها قدمت نيروز القمودي، من قسم تسجيل المرشحين، عرضا للتعريف بالترشح وشروط الترشح وإحصائيات عامة عن المترشحين، فيما قدمت ملاك الشلي، من قسم اعتماد المراقبين، عرضاً يوضح كيفية اعتماد المراقبين وماهو دورهم في ضمان نزاهة وشفافية العملية الانتخابية”.

وشهدت الجلسة المسائية “تقديم فعاليات تدريبية أخرى من بينها عرض حول مشاركة المرأة في العملية الانتخابية قدمته نيروز البدوي، تناولت فيه أهمية صوت المرأة في عملية التحول الديمقراطي”.

وفي ذات السياق قدمت حواء بركة، “عرضا تعريفيا بوحدة دعم المرأة تناول قرار تأسيسها ومهامها وأبرز أنشطة وإنجازات الوحدة منذ إنشائها إلى الوقت الحالي، كما شاركت مسؤولة وحدة الرصد الإعلامي هبة أبوشحمة، بتقديم عرض حول منصة رصد العنف الالكتروني الموجه ضد المرأة، تناولت نبذة عن المنصة والتقارير والإحصائيات الصادرة عن المنصة”.