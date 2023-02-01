«مشروع سيادة القانون والعدالة 2023- 2025».. ينطلق بمرحلته الثانية

أعلنت وزارة الداخلية عن انطلاق المرحلة الثانية للمشروع المشترك بين وزارتي الداخلية والعدل والبرنامج الأمم المتحدة الإنمائي تحت شعار «مشروع سيادة القانون والعدالة 2023- 2025».

جاء ذلك بحضور وزير الداخلية المكلف عماد الطرابلسي ووزيرة العدل حليمة ابراهيم، والممثل المقيم للبرنامج الانمائي للامم المتحدة، وسفير الاتحاد الأوروبي، وعدد من سفراء الدول المعتمدين لدى ليبيا، وعدد من المنظمات الدولية العاملة.

وجرى عرض مرئي توضيحي لمصفوفة العمل شملت عدد من البنود والتي كانت نتاج عمل مشترك تكاملي بين كل الجهات المعنية والشريكة في المشروع.