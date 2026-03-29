مشروع ضخم يربط إفريقيا بأوروبا.. ليبيا في قلب «خط الغاز» العابر للقارات

أعلنت وزارة النفط والغاز بحكومة الوحدة الوطنية، عقد اجتماع رسمي بمقرها خُصص لمتابعة أعمال لجنة مشروع خط أنابيب الغاز العابر للقارات، الذي يربط بين نيجيريا والنيجر وليبيا وصولاً إلى الأسواق الأوروبية، في خطوة تعكس توجهاً استراتيجياً لتعزيز دور ليبيا في قطاع الطاقة العالمي.

وبحسب ما نشرته وزارة النفط والغاز، تركزت المناقشات خلال الاجتماع على الجوانب الفنية والاقتصادية للمشروع، إلى جانب بحث آليات تطويره بما يضمن تحقيق أعلى كفاءة تشغيلية وتعظيم العوائد الاقتصادية للدول المشاركة.

كما تناول الاجتماع سبل تعزيز التعاون الإقليمي بين دول القارة الأفريقية، بهدف الاستفادة المثلى من الموارد الطبيعية، في إطار رؤية مشتركة تدعم التكامل الاقتصادي وتفتح آفاقاً جديدة للاستثمار في قطاع الطاقة.

وأكدت الوزارة أن مشروع خط الغاز العابر للقارات يمثل شرياناً استراتيجياً جديداً، من شأنه أن يعزز موقع ليبيا كمركز إقليمي ودولي للطاقة، في ظل الطلب المتزايد على الغاز الطبيعي في الأسواق الأوروبية، خاصة مع توجه هذه الأسواق إلى تنويع مصادر الإمدادات.

ويُنظر إلى هذا المشروع باعتباره أحد أبرز المشاريع الطاقوية في المنطقة، لما يحمله من إمكانات لدعم التنمية الاقتصادية وتعزيز الاستقرار، ليس فقط في ليبيا، بل على مستوى دول العبور والقارة الأفريقية بشكل عام.

هذا وتسعى الدول الأفريقية خلال السنوات الأخيرة إلى تطوير مشاريع بنية تحتية مشتركة في قطاع الطاقة، بهدف استثمار احتياطاتها الكبيرة من الغاز الطبيعي وتعزيز حضورها في الأسواق العالمية، خاصة في ظل التحولات التي يشهدها سوق الطاقة الأوروبي والبحث عن بدائل مستدامة ومتنوعة للإمدادات.

وتبرز ليبيا في هذا السياق كمحور مهم نظراً لموقعها الجغرافي القريب من أوروبا وبنيتها التحتية القائمة في قطاع النفط والغاز، ما يجعلها نقطة عبور استراتيجية لأي مشاريع إقليمية كبرى في هذا المجال.