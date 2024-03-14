مشروع قانون أوكراني يسمح بتجنيد 500 ألف شخص

يسعى البرلمان الاوكراني، لإقرار قانون التعبئة الجديد، الذي يهدف إلى خفض سن الخدمة العسكرية، بما يسمح بتجنيد أكثر من 500 ألف شخص، وسحب الكثير منهم إلى جبهات القتال، وفقا لما ذكرت صحيفة “فاينانشال تايمز” البريطانية.

وبحسب الصحفية، يعتزم البرلمان التصويت على القانون الجديد في نهاية مارس الحالي.

وأوضحت وزارة الدفاع الأوكرانية في تصريحات للصحيفة اللندنية، أن جهود كييف تهدف إلى “استبدال الجنود الذين أنهكوا في القتال”، دون أن يحصل الكثير منهم على فترات راحة منذ الهجوم الروسي الشامل في 24 فبراير من العام 2022.

وأضافت الوزارة أن تجنيد تلك الأعداد الجديدة “سيعزز موقف البلاد الدفاعي”.

لكن مشروع القانون المرتقب أثار الكثير من الجدل، إذ جرى إدخال أكثر من 4 آلاف تعديل على المسودة الأولى.

وتعاني أوكرانيا من انخفاض في عدد الرجال الذين ينتمون لجيل الألفية، وذلك نظراً لانخفاض معدلات الولادة بعد انهيار الاتحاد السوفييتي.

والمقترح لخفض سن التجنيد إلى 25 عاماً لقي رد فعل عنيف من بعض النخب السياسية، التي ترى أن إرسال الشباب إلى جبهات القتال سيكون بمثابة “انتحار” بالنسبة للبلاد.

وكان الرئيس الأوكراني، فولوديمير زيلينسكي، قد أعلن خلال فراير الماضي، أن 31 ألف جندي من قوات بلاده قتلوا حتى الآن، بيد أن العدد الحقيقي قد يتجاوز ذلك، إذ قدَّر مسؤولون أميركيون أن الأعداد قد تصل إلى الضعف على الأقل.