مشروع قانون برتغالي يثير الجدل.. حظر «النقاب» في الأماكن العامة!

في خطوة أثارت جدلاً واسعاً، أقر البرلمان البرتغالي في تصويت أولي مشروع قانون قدمه حزب اليمين المتطرف “شيغا” يقضي بمنع تغطية الوجه في الأماكن العامة، في مسعى يستهدف بشكل رئيسي ارتداء النقاب بين النساء المسلمات.

ويأتي هذا القانون وسط تصاعد حركة اليمين المتطرف في البرتغال، حيث أصبح حزب شيغا ثاني أكبر قوة سياسية في البلاد بعد الانتخابات التشريعية التي جرت في مايو الماضي، مما يعكس تصاعد التيارات المحافظة والمتشددة في المشهد السياسي.

وحظي مشروع القانون بدعم واسع من قبل أحزاب الائتلاف الحاكم من التيار اليميني الوسط، إضافة إلى أحزاب ليبرالية، حيث حصل على 60 صوتاً لصالحه. في المقابل، عبّر حزب اليسار والشيوعيون عن رفضهم القاطع لهذا المشروع، معتبرين إياه خطوة تنتهك حقوق الحريات الفردية وتعزز من خطاب الكراهية تجاه الأقليات.

ومن جهة أخرى، أكد مسؤولون في الجالية المسلمة في البرتغال أن النقاب ليس منتشراً بشكل واسع بين النساء المسلمات في البلاد، لكنه يظل تقليداً محافظاً تحرص بعض النساء على الالتزام به، معتبرين أن هذا القانون يضعهم في موقف صعب ويقيد حريتهن الدينية والشخصية.

ويرى محللون أن هذه الخطوة تمثل انعكاساً لتوجه أوروبي أوسع يشهد محاولات متكررة لتقييد أو منع النقاب في عدة دول، وسط نقاشات محتدمة حول التوازن بين الأمن العام وحقوق الحريات الدينية.