مشروع قرار بريطاني لمجلس الأمن يُطالب بسحب المرتزقة من ليبيا

طالبت بريطانيا جميع الدول الأعضاء بعدم التدخل في النزاع الليبي. [أرشيف/رويترز]

قدمت بريطانيا، السبت، مشروع قرار مُعدل إلى مجلس الأمن تُطالب فيه بسحب المرتزقة الأجانب من الحرب الدائرة في ليبيا، بحسب ما أفادت وكالة الأنباء الفرنسية.

وأعربت بريطانيا في مسودة قرارها، عن قلقها من الانخراط المتزايد للمرتزقة في ليبيا.

وطالبت جميع الدول الأعضاء بعدم التدخل في النزاع أو اتخاذ أي تدابير قد تفاقم الأوضاع، بحسب نص القرار.

ويأتي مشروع القرار بعد الإخلال بالالتزامات الدولية التي تم التعهد بها في مؤتمر برلين في يناير الماضي.

وشدد مؤتمر برلين على ضرورة احترام حظر الأسلحة المفروض على ليبيا ووقف كل الدعم المقدم إلى المرتزقة المسلحين وانسحابهم.