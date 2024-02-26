مشروع لرفع إنتاج الغاز القطري إلى 142 مليون طن سنويا

أعلنت قطر عن خطط لتنفيذ مشروع توسعة جديد للغاز الطبيعي المسال، في “حقل الشمال الغربي”، أكبر حقل للغاز الطبيعي في العالم.

وذكرت شركة “قطر للطاقة”، أن مشروع “حقل الشمال الغربي”، سيرفع الطاقة الإنتاجية لدولة قطر من الغاز الطبيعي المسال إلى 142 مليون طن سنويا قبل نهاية هذا العقد.

وقال الرئيس التنفيذي لشركة “قطر للطاقة” ووزير الدولة لشؤون الطاقة، سعد الكعبي: إن التوسعة الجديدة التي سيطلق عليها “مشروع حقل الشمال الغربي”، ستضيف 16 مليون طن إضافي من الغاز الطبيعي المسال إلى خطط التوسعة القائمة، مضيفا أن التوسعة الكلية سترفع حجم الإنتاج الراهن بحوالى 85 بالمئة.

وأضاف الكعبي: الدراسات الأخيرة بينت أن “حقل الشمال” يحتوي على كمية غاز إضافية ضخمة تقدر بحوالي 240 تريليون قدم مكعب، مما يرفع احتياطي الغاز في دولة قطر من 1760 إلى 2000 تريليون قدم مكعب.

وأوضح أن هذه المعطيات ستمكننا من الشروع بتطوير مشروع جديد لإنتاج الغاز الطبيعي المسال في القطاع الغربي “لحقل الشمال”، بطاقة إنتاجية تبلغ حوالي 16 مليون طن سنوي، مؤكدا أن قطر للطاقة “ستبدأ على الفور” بتنفيذ الأعمال الهندسية الأساسية اللازمة لضمان الانتهاء من التوسعة في الوقت المعلن.

ووفق وسائل إعلام قطرية، فإن مشروع توسيع “حقل الشمال”، يمتد تحت مياه الخليج حتى الأراضي الإيرانية، ويضم حوالى 10 بالمئة من احتياطات الغاز الطبيعي المعروفة في العالم، حسب تقديرات شركة “قطر للطاقة”.

يذكر أن قطر، تعدّ واحدة من أكبر منتجي الغاز الطبيعي المسال في العالم، إلى جانب الولايات المتحدة وروسيا وأستراليا، وتعد الدول الآسيوية، وعلى رأسها الصين واليابان وكوريا الجنوبية، السوق الرئيسية للغاز القطري، كما يلقى طلبا متزايدا من الدول الأوروبية.