مشروع «مدارس المستقبل».. مصراتة تحتفل بافتتاح 7 مدارس جديدة

افتتح وزير التربية والتعليم المكلف، المهندس علي العابد الرضا، اليوم في مدينة مصراتة، سبع مدارس جديدة في إطار مشروع “مدارس المستقبل”، وذلك ضمن خطة عودة الحياة. حضر الافتتاح كل من وزير المواصلات الدكتور محمد الشهوبي، ووكيل عام وزارة الشؤون الاجتماعية، وعميد وأعضاء المجلس البلدي مصراتة، إضافة إلى عدد من المسؤولين والأعيان.

وتوزعت المدارس الجديدة على النحو التالي:

مدرسة حمزة بن عبدالمطلب للتعليم الأساسي والثانوي: تحتوي على 20 فصلاً دراسياً نموذجياً، بالإضافة إلى المكاتب الإدارية، المعامل، الملاعب، حديقة مدرسية، ومكتبة.

مدرسة الياسمين للتعليم الأساسي: تتكون من 10 فصول دراسية مجهزة، إلى جانب المكاتب الإدارية والمعامل.

مدرسة مصراتة للكفيف وضعاف السمع: وهي الأولى من نوعها في ليبيا، تضم 12 فصلاً دراسياً لذوي الهمم في المرحلتين الأساسية والثانوية، مع نظام تعليم سمعي وفصول دراسية مخصصة ومبيت داخلي.

مدرسة سواعد الغد للتعليم الأساسي والثانوي للبنات: تحتوي على 24 فصلاً دراسياً مجهزاً بالأثاث المدرسي والمعامل، بالإضافة إلى مكتبة، مسرح، ملعب وحديقة.

مدرسة البيان للتعليم الأساسي: تضم 16 فصلاً دراسياً بكامل مرافقها من معامل، مكتبة وملعب.

مدرسة أجيال الغد للتعليم الأساسي بنين بمنطقة الكراريم: تشمل 10 فصول دراسية ومرافقها.

مدرسة نسائم الحرية للتعليم الأساسي بنات بمنطقة الكراريم: تحتوي على 12 فصلاً دراسياً مع كامل المرافق التعليمية.

وأكد وزير التربية والتعليم المكلف أن هذه المشاريع تأتي في إطار جهود الدولة لتطوير البنية التحتية للتعليم، مع تأكيد الوزارة على توفير كافة المقاعد الدراسية، الوسائل التعليمية، والكتب المدرسية لضمان انطلاق العام الدراسي في موعده.