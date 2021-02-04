مشروع مذكرة إيطالية لترسيم الحدود البحرية بين البلدين

تقدمت إيطاليا لليبيا بمشروع مذكرتين تتعلق الأولى بالتعاون في مجال التقنية الرقمية المستخدمة في الخدمات العامة لتحسين وتبسيط التواصل بين المواطنين والإدارات العامة والثانية لترسيم الحدود البحرية وذلك لدراستهم وإبداء الرأي حولهم من الجانب الليبي تمهيداً للتوقيع عليهم بين الطرفين.

وتسلم المذكرتين وكيل وزارة الخارجية للشؤون الفنية بحكومة الوفاق محمود خليفة التليسي، خلال لقائه بمقر وزارة الخارجية في طرابلس، بالسفير الإيطالي المعتمد لدى ليبيا جوزيبي بوتشيني.

وتناول اللقاء الذي حضره مدير إدارة التعاون الدولي بوزرة الخارجية ” أحمد الديب ” ومستشار الشؤون الاقتصادية بالسفارة الإيطالية، مناقشة الإجراءات التنفيذية التي تم مناقشتها خلال اجتماع اللجنة الفنية الاقتصادية المشتركة الليبية – الإيطالية، التي عُقدت اجتماعها الافتراضي في شهر الكانون الماضي، بحسب ما أفاد المكتب الإعلامي بالوزارة.