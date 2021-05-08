مشروع مسح وتطهير مطار طرابلس الدولي من الألغام ومخلفات الحرب

قام وزير المواصلات بحكومة الوحدة الوطنية محمد الشهوبي، اليوم السبت، بإعلان البدء عن تنفيذ المرحلة الأولى لإعادة إعمار مطار طرابلس الدولي مباشرة بعد عطلة عيد الفطر المبارك والمتمثلة في مسح شامل لأرض المطار والكشف عن المتفجرات والألغام ومخلفات الحرب وإزالتها من قبل إدارة الهندسة العسكرية التابعة لوزارة الدفاع.

جاء ذلك بحضور رئيس الأركان العامة الفريق أول ركن محمد الحداد، وبحضور عون وزير النفط والغاز، ومحمد فساطوي رئيس مصلحة المطارات المكلف، ومصطفى عمار رئيس مصلحة الطيران المدني، وسامي العبش رئيس جهاز تنفيذ مشروعات المواصلات، وسامي الصادي رئيس جهاز إدارة وتشغيل الطريق السريع، ولطفي القرقوطي مدير عام مطار طرابلس الدولي المكلف، بالإضافة إلى العمداء وضباط الأركان ومدراء المكاتب ورؤساء الأقسام والموظفين الفنيين بالمطار، وبمشاركة عدد من المختصين والقادة الميدانيين القائمين على تأمين مطار طرابلس الدولي.

وأفاد المكتب الإعلامي بوزارة المواصلات، بأنه من الأولويات الجاري العمل عليها من طرف الوزارة هو مشروع مطار طرابلس الدولي وذلك للأهمية القصوى والرمزية العالية التي يمثلها افتتاح هذا الصرح كبوابة ليبيا على العالم.

وتأتي هذه الزيارة إيذاناً لبدء العمل بإزالة مخلفات الحرب والألغام من موقع المشروع عن طريق إدارة الهندسة العسكرية وذلك تمهيداً لتسليم الموقع لائتلاف الشركات الإيطالية المتعاقد معها جهاز تنفيذ مشروعات المواصلات على إنشاء محطة الركاب بالمطار وباقي المشروعات الأخرى المتعاقدة عليها مصلحة المطارات ومصلحة الطيران المدني.

وتم خلال الجولة استعراض خطة العمل وشرح آلية تنفيذها من قِبل المختصين من إدارة الهندسة العسكرية وتوضيح المدة الزمنية اللازمة لاستكمال أعمالها حتى تتمكن وزارة المواصلات من إعطاء الإذن للشركات للعودة والبدء في تنفيذ العقود المبرمة من طرف الجهات التابعة لوزارة المواصلات لإعادة إعمار مطار طرابلس الدولي والمتمثلة في إنشاء محطة الركاب وصيانة المهبط وساحة وقوف الطائرات وصيانة وتجهيز برج المراقبة الجوية وباقي المشاريع المكملة واللازمة لتشغيل المطار.

تدشين لأعمال التطهير و المسح و ازالة مخلفات الحرب ( الالغام ) من مطار طرابلس الدولي .. من الاولويات الجاري العمل عليها… تم النشر بواسطة ‏مكتب شؤون الإعلام بوزارة المواصلات‏ في السبت، ٨ مايو ٢٠٢١

” مشروع مسح وتطهير مطار طرابلس الدولي من الألغام ومخلفات الحرب” قام اليوم السبت الموافق 2021/05/08 السيد/أ. محمد… تم النشر بواسطة ‏مصلحة المطارات – وزارة المواصلات – دولة ليبيا‏ في السبت، ٨ مايو ٢٠٢١