مشروع وطني للصحة النفسية بالتعاون مع منظمة الصحة العالمية

نظمت إدارة الطوارئ الصحية بوزارة الصحة في حكومة الوحدة الوطنية، بالتنسيق مع منظمة الصحة العالمية اليوم الأحد، ورشة عمل لمناقشة مشروع وطني للصحة النفسية، بمشاركة أخصائيي الصحة النفسية من مختلف المدن والمناطق الليبية.

وحسب المكتب الإعلامي للوزارة، أوضح رئيس بعثة منظمة الصحة العالمية في ليبيا أحمد زويتن، أن الاستراتيجية الوطنية للصحة النفسية ستساهم في وضع معالجات للتحديات الملحة القائمة في مجال الصحة النفسية في ليبيا، من خلال التركيز على تعزيز الوقاية والكشف المبكر والعلاج والمتابعة الدقيقة للأمراض النفسية، وإنشاء نظام صحي شامل ومتكامل يضمن حصول جميع المواطنين على خدمات الصحة النفسية والدعم النفسي والاجتماعي بجودة عالية.

ويتضمن المشروع الوطني للصحة النفسية مجموعة من المبادرات الهامة، مثل إنشاء لجنة وطنية للصحة العقلية، وتوفير القوى العاملة المدربة في جميع التخصصات، وإشراك مختلف القطاعات وأصحاب المصلحة في جهود تحسين الصحة النفسية.

حضر جانب من أعمال الورشة وكيل وزارة الصحة لشؤون المستشفيات سعد الدين عبد الوكيل، وعدد من مديري الإدارات بوزارة الصحة.