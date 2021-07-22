مشعر مِنى يتأهب لوداع الحجاج في ثاني أيام التشريق

يتأهب مشعر مِنى قبل مغيب شمس الخميس، الموافق ثاني أيام التشريق لوداع حجاج بيت الله الحرام المتعجلين.

ومن المنتظر أن يغادر الحجاج المشعر في اتجاه الحرم المكي لأداء طواف الوداع، وذلك بعدما توجّهت جموع حجاج بيت الله الحرام في ثاني أيام عيد الأضحى وأول أيام التشريق إلى منشأة الجمرات بمشعر منى لرمي الجمرات الثلاث، بحسب ما أفاد موقع “العربية نت”.

كما تم نقل الحجاج، إلى جسر الجمرات وفق خطة تفصيلية إجرائياً ووقائياً، لإنهاء جميع مراحل رمي الجمار بشكل آمن صحياً، بوضع مسارات ملونة محددة تُحدد حركتهم، إضافة إلى الملصقات الأرضية الإرشادية لترتيب توافدهم، بمتابعة ميدانية مباشرة وتنسيق كامل مع القطاعات الأمنية والمدنية ذات العلاقة المشاركة في موسم الحج، فيما أهديت أكياس الجمرات للحجاج بأغلفة خاصة لكل حاج بعد تعقيمها مسبقاً وفقاً للبروتوكولات الصحية، مبتدئين بالجمرة الصغرى، ثم الوسطى، ثم جمرة العقبة.

حجاج بيت الله الحرام، يرمون الجمرات في ثاني أيام التشريق.#حج1442 #بسلام_آمنين pic.twitter.com/HIhTJv5nfF — وزارة الحج والعمرة (@HajMinistry) July 22, 2021

وواصل ضيوف الرحمن مناسك الحج في مشعر منى، أمس الأربعاء، ثاني أيام عيد الأضحى المبارك حيث تبدأ أول أيام التشريق الثلاثة (11 و12 و13 من ذي الحجة).

ويبيت الحجاج في منى خلال أيام التشريق لرمي الجمرات الثلاث، ويسمى أول أيام التشريق “يوم القر” لأن الحجيج يستقرون فيه بمشعر منى بعد يومين شاقين من الجهد والتعب في عرفة ومزدلفة ويوم النحر.

ويشارك 60 ألف مقيم في المملكة العربية السعودية في المناسك مقارنة بنحو 2.5 مليون مسلم في العام 2019، وتم اختيار المشاركون من بين 558 ألف متقدم وفق نظام تدقيق إلكتروني.