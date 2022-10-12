مشككة في أهدافها وحيادتها.. تركيا تنتقد عملية إيريني التي تقودها أوروبا

شككت تركيا في شرعية وهدف وحياد عملية إيريني البحرية التي يقودها الاتحاد الأوروبي قبالة السواحل الليبية.

وقال المتحدث باسم وزارة الخارجية التركية تانجو بيلجينك على تويتر: «بعد الصعود غير القانوني لسفينة تجارية ترفع العلم التركي دون موافقة دولة العلم التركية في نوفمبر 2020، ترفض تركيا، من حيث المبدأ، جميع الطلبات المماثلة».

جاء هذا التصريح على ما يبدو ردًا على تغريدة نشرتها عملية إيريني التابعة للاتحاد الأوروبي يوم الاثنين ذكرت فيها أنّ أنقرة رفضت طلب تفتيش السفينة MV MATILDE.

وانطلقت عملية إيريني البحرية في البحر الأبيض المتوسط ​​في مارس 2020، عقب مؤتمر برلين حول ليبيا للإشراف على حظر الأسلحة الذي تفرضه الأمم المتحدة على ليبيا.

وتواجه عملية إيريني المثيرة للجدل العديد من الانتقادات، حيث لم يكن لها أي تأثير على شحنات الأسلحة التي تصل برا وجوا إلى خليفة حفتر وحلفائه.