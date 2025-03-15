مشهد «جحيم» في إندونيسيا.. تمساح يحمل امرأة بين «فكيه» ويستعرض جثتها!

شهدت إندونيسيا حادثة مأساوية، حيث أظهر مقطع فيديو، مرعب، “لحظة خروج تمساح من نهر، يحمل امرأة بين فكيه، بعد أن جرّها إلى تحت الماء، وعضّها حتى الموت”.

وفي التفاصيل، وبحسب وسائل إعلام محلية، “كانت “تارتي كولينغسوسو”، البالغة من العمر 43 عاما، تجمع السبانخ المائية من نهر “إير بياك” في إندونيسيا مع صديقاتها، عندما علق الزاحف الضخم بساقها، وصرخت الأم المرعوبة طلبا للمساعدة خلال الهجوم، ولوّحت بذراعيها وهي تُكافح يائسةً للبقاء فوق الماء، وأمسكت “تارتي” بأيدي صديقاتها، فحاولن سحبها إلى ضفة النهر، لكن الحيوان المفترس انتزعها من قبضتهن”.

ووفق المعلومات، “تمكنت الصديقات من الفرار، وركضن إلى قريتهن للإبلاغ عن الحادث، ولكن عندما هرع رجال الإنقاذ والسكان المحليون إلى مكان الحادث، كانت “تارتي” قد فارقت الحياة بين فكي “الوحش النهري”.

ووفق الفيديو، “أبانت اللقطات الحيوان المفترس وهو يسبح بالقرب من اليابسة والمتفرجين ممسكا بجثة القروية الهامدة، واستمر التمساح في الدوران حول النهر، متماوجا صعودا وهبوطا، وشعر المرأة الطويل ينسدل بشكل مخيف تحت الماء، بينما سُمع صراخ الناس وهتافاتهم وهم في رعب”.

هذا “ولم يتمكن السكان المحليون من انتشال جثتها إلا بعد حوالي ساعتين من إطلاق سراحها من فكي التمساح، ويُعد الأرخبيل الإندونيسي موطنا لـ14 نوعا من التماسيح، مع وجود عدد كبير من تماسيح مصبات الأنهار الضخمة والعنيفة”.

وتشهد إندونيسيا “أكبر عدد من هجمات التماسيح المالحة في العالم، حيث بلغ عدد الهجمات نحو 1000 في العقد حتى عام 2023، مما أسفر عن مقتل أكثر من 450 شخصا”.