«مشهد غريب» سباح يعوم بجانب سمكة قرش كبيرة فى إسبانيا

شوهد سباح يطفو على سطح البحر بينما سمكة قرش كبيرة تسبح أمامه في الماء دون شعوره بالخوف، حيث أنه من النوع الذى يتغذى على العوالق.

وذكرت جريدة الديلى ميل البريطانية، أن السباح كان يغطس على ساحل ملقة في أسبانيا، عندما أتجه القرش إلى جانبه، بينما لا يبدو القرش منزعجا من السباح، حيث كان يتحرك لأكل العوالق.

وقدر الخبراء أن سمكة القرش يبلغ طولها حوالى 20 قدما، والتقطت الفيديو في خليج ملقة من على متن فارب ، حيث يعتقد أن السباح قفز من على متنه حتى يتمكن من الاقتراب منه.

وأوضح التقرير، أن تلك المرة الثالثة في أقل من شهر من رؤية قرش يأكل العوالق في المياه الجنوبية لإسبانيا، حيث ارتبط وجودها في المنطقة لوجود كمية كبيرة من العوالق.

واضاف التقرير، أنه شوهد أيضا سمكة قرش زرقاء يوم الأحد الماضى، عندما تم تصوير أحد أعضاء فريق السباحة الأولمبي للمعاقين قبالة شاطئ سانت بول على ساحل كوستا برافا شمال برشلونة، مما تسبب في حالة من الرعب.

يأتي آخر مشاهدة بعد أن تم اكتشاف سمكة قرش ضخمة أخرى بطول 26 قدمًا شرق شاطئ لا مامولا يوم السبت الماضي، وتوصف الحيوانات التي تأكل العوالق بأنها غير عدوانية غير ضارة للبشر، لكن الشرطة حذرت راكبي الأمواج وغيرهم من هواة الرياضة المائية من الاقتراب من القرش المتشمس.

ونشر ضباط الحرس المدني لقطات لمخلوق سمك القرش العملاق 26 قدمًا بالقرب من قاربهم بعد تحذير راكبي الأمواج وغيرهم من هواة الرياضات المائية بالابتعاد عنه.

وتكهن مستخدمو وسائل التواصل الاجتماعي بأن المخلوق هو قرش متشمس ، وهو ثاني أكبر سمكة قرش حية بعد قرش الحوت وأكدت الشرطة في وقت لاحق أنها سمكة قرش يزيد طولها عن 26 قدمًا، وهو الحجم الأقصى الذي يمكنها الوصول إليه.