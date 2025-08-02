مشهد فضائي مذهل.. ناسا ترصد «وحشاً كونياً» يمزق نجماً

تمكن فريق بحثي دولي من رصد ثقب أسود من الفئة المتوسطة يُعتقد أنه يقوم بتمزيق وابتلاع نجم قريب، في مشهد دراماتيكي نادر في الفضاء.

ويقع هذا الثقب الأسود، المسمى HLX-1، على بعد حوالي 450 مليون سنة ضوئية عند الحافة الخارجية لمجرة NGC 6099.

ويعتبر هذا الاكتشاف مهمًا لأنه يقدم أدلة قوية على وجود الثقوب السوداء متوسطة الكتلة، والتي تمثل “الحلقة المفقودة” في تطور الثقوب السوداء بين الأصغر حجمًا والعملاقة.

واعتمد العلماء على بيانات تلسكوب هابل الفضائي ومرصد تشاندرا للأشعة السينية، حيث لاحظوا وميضًا ساطعًا غير اعتيادي ناتج عن حدث اضطراب مدّي، وهو اصطدام نجم بقوة جاذبية الثقب الأسود ما أدى إلى تمزيقه إلى شرائح من البلازما في ظاهرة تعرف بـ”حادث السباغيتي”.

وأوضح الدكتور يي-تشي تشانغ، رئيس فريق البحث، أن هذا الرصد يمنح العلماء لمحة نادرة عن كيفية تطور هذه الثقوب السوداء من أحجام نجمية إلى وحوش كونية عملاقة تسيطر على مراكز المجرات.

ومع دخول تلسكوبات متطورة جديدة، يتوقع الفلكيون المزيد من الاكتشافات التي ستكشف أسرار هذه الثقوب السوداء الغامضة.

IM-Black Hole.



New Hubble Space Telescope and Chandra X-ray Observatory image shows a new possible rare class of black hole with intermediate mass. NGC 6099 HLX-1, the bright X-ray source appears from a compact star cluster on the outer edge of the giant elliptical galaxy.… pic.twitter.com/Qx0MPSWGk7 — Amazing Astronomy (@AmazAstro) July 30, 2025