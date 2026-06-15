مشهد مأساوي في الخمس.. العثور على جثث جديدة لمهاجرين «التهمهم البحر»

أعلن فريق الهلال الأحمر الليبي – فرع الخمس، عن انتشال جثتين من شواطئ منطقتي أولاد شكر والمرادات ضمن نطاق شواطئ سوق الخميس، في إطار عمليات إنسانية متواصلة تستهدف التعامل مع حالات الجثامين المجهولة على السواحل الليبية.

وأوضح الفرع في بيان له أن الفريق المختص بالحماية قام بانتشال وتكييس الجثتين وفق الإجراءات الإنسانية والفنية المعتمدة، وبالتنسيق مع الجهات المختصة، مع التأكيد على الحفاظ على كرامة المتوفين واستكمال الإجراءات القانونية اللازمة.

وبحسب ما ورد في البيان، يُشتبه في أن الجثتين تعودان لضحايا الهجرة غير النظامية، في ظل تكرار مثل هذه الحالات على السواحل الليبية التي تشهد بين الحين والآخر وصول قوارب تحمل مهاجرين في رحلات محفوفة بالمخاطر عبر البحر المتوسط.

وأشار الهلال الأحمر الليبي فرع الخمس إلى أنه تم ترقيم الجثتين بالأرقام (31) و(32) ضمن سجل الجثامين المجهولة لدى الفرع، قبل تسليمهما إلى الجهات المختصة لاستكمال الإجراءات القانونية والطبية المعتمدة.

وأكد الفرع استمرار متطوعيه في أداء مهامهم الإنسانية رغم الظروف الصعبة، مشيراً إلى أن الفرق الميدانية تواصل الاستجابة للبلاغات الواردة بالتعاون مع الجهات ذات العلاقة، ضمن جهود الإغاثة والبحث والانتشال على امتداد السواحل.

وتُعد السواحل الليبية من أبرز نقاط العبور في مسارات الهجرة غير النظامية عبر البحر المتوسط، حيث تتكرر عمليات انتشال جثامين لمهاجرين فقدوا حياتهم أثناء محاولات الوصول إلى السواحل الأوروبية، وسط دعوات دولية ومحلية لتعزيز جهود الإنقاذ والحد من هذه الظاهرة.