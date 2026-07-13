حمل جثمان والده.. الدوحة تودّع أمير قطر السابق «حمد بن خليفة آل ثاني»

شهدت العاصمة القطرية الدوحة، اليوم الأحد، مراسم تشييع أمير قطر السابق الشيخ حمد بن خليفة آل ثاني، بحضور نجله أمير دولة قطر الشيخ تميم بن حمد آل ثاني.

وبث التلفزيون القطري مشاهد من مراسم التشييع التي جرت في جامع الإمام محمد بن عبدالوهاب في الدوحة، حيث شارك الشيخ تميم بن حمد في الصلاة على جثمان والده.

وشارك أمير دولة قطر في حمل جثمان والده عقب أداء الصلاة عليه، قبل مواراته الثرى في مقبرة لوسيل.

وكان الديوان الأميري القطري أعلن صباح الأحد وفاة أمير قطر السابق الشيخ حمد بن خليفة آل ثاني عن عمر ناهز 74 عامًا.

ويُعد الشيخ حمد بن خليفة آل ثاني والد أمير دولة قطر الحالي الشيخ تميم بن حمد آل ثاني، الذي تولى قيادة البلاد عام 2013 عقب انتقال الحكم إليه من والده.

وتولى الشيخ حمد بن خليفة آل ثاني حكم قطر عام 1995، واستمر في قيادة البلاد حتى عام 2013، قبل أن يسلم مقاليد الحكم إلى نجله الشيخ تميم بن حمد آل ثاني.

وخلال فترة حكمه، شهدت قطر تحولات سياسية واقتصادية واسعة، وبرز دورها الإقليمي بشكل أكبر في عدد من الملفات العربية والدولية.