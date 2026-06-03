مشهد نادر في الحمادة.. الصحراء تتحوّل إلى بحر!

تحولت صحراء الحمادة في جنوب غرب ليبيا إلى مشهد طبيعي استثنائي ونادر، بعدما غمرت الأمطار الغزيرة التي هطلت خلال اليومين الماضيين مساحات شاسعة من الرمال، لتتبدل ملامح المنطقة بشكل كامل وتبدو وكأنها امتداد مائي واسع وسط قلب الصحراء القاحلة.

وجاء هذا التحول المفاجئ ليكشف عن قوة الأمطار التي ضربت المنطقة، حيث تجمعت كميات كبيرة من المياه فوق الأراضي الرملية المنبسطة، مشكلة بحيرات مؤقتة امتدت على مسافات طويلة، في مشهد غير مألوف لسكان الجنوب الليبي.

وأظهرت صور ومشاهد متداولة من المنطقة تغيّرًا جذريًا في طبيعة الأرض، إذ اختفت الكثبان الرملية تحت طبقات من المياه، لتتحول الصحراء التي اعتادت الجفاف القاسي إلى مساحة هادئة تعكس السماء فوق سطحها المائي الواسع.

هذا المشهد النادر أعاد تسليط الضوء على الطبيعة القاسية والمتقلبة للصحراء الليبية، التي رغم جفافها الطويل، قادرة على التحول السريع عند هطول الأمطار الغزيرة، لتنتج لوحات طبيعية مؤقتة تجمع بين الرمال والماء في تناقض بصري لافت.

وفي ظل هذا التحول، تبقى هذه البحيرات الصحراوية مؤقتة بطبيعتها، حيث تبدأ بالتقلص تدريجيًا مع تبخر المياه وامتصاص الرمال لها، لتعود المنطقة لاحقًا إلى شكلها الجاف المعتاد، لكن مع آثار واضحة لهذا الحدث الطبيعي الاستثنائي.

هذا وتُعرف صحراء الحمادة بطبيعتها القاسية الممتدة في جنوب غرب ليبيا، حيث نادرًا ما تشهد هطول أمطار غزيرة، إلا أن بعض الحالات الجوية الاستثنائية تؤدي إلى تغييرات مؤقتة في تضاريسها، ما يجعل مثل هذه المشاهد من الظواهر الطبيعية اللافتة التي تُظهر تفاعل البيئة الصحراوية مع تقلبات المناخ.