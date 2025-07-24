«مشيخة عقل الدروز» في لبنان تطلق حملة إنسانية لنصرة السويداء

طالب شيخ عقل الموحدين الدروز في لبنان، سامي أبو المنى، خلال مؤتمر صحفي الخميس، الدول العربية الراعية للثورة في سوريا بأن ترعى مسيرة بناء الدولة السورية.

وأكد أبو المنى على ضرورة أن ترعى الدولة السورية بناء مسيرة الدولة، ودعا لفك الحصار عن محافظة السويداء وفتح ممرات إدخال المساعدات، بالإضافة إلى إجراء تحقيق عادل ومحاسبة المسؤولين عن الأوضاع في المحافظة.

كما أعلن باسم مشيخة عقل طائفة الموحدين الدروز في لبنان إطلاق حملة إنسانية واسعة ونداء عاجل لنصرة محافظة السويداء المنكوبة.

وفي سياق متصل، التقى زعيم الحزب التقدمي الاشتراكي اللبناني وليد جنبلاط مع الوزير السابق طلال أرسلان لمناقشة التطورات الأخيرة في لبنان والمنطقة، وسبل حماية الاستقرار الداخلي، خصوصاً في محافظة السويداء.

وأشار أبو المنى إلى أن المسؤولية تقع على الجميع، مع تحميله رئيس طائفة الموحدين الدروز في سوريا الشيخ حكمت مسؤولية كبيرة في ضرورة الاستجابة بمرونة للتعامل مع الأزمة.

وشدد على استعداده للوساطة، مشيراً إلى تواصله مع عدد من شيوخ عقل طائفة الموحدين الدروز في سوريا ولبنان.

وتشهد محافظة السويداء أوضاعاً أمنية وإنسانية صعبة إثر اشتباكات مسلحة بين مجموعات من العشائر البدوية ومقاتلين من الطائفة الدرزية وعناصر قوات الأمن، منذ 12 يوليو الجاري، مخلفة أكثر من 814 قتيلاً وأكثر من 903 جريحاً، حسب الشبكة السورية لحقوق الإنسان.

وزادت الغارات الجوية الإسرائيلية جنوب سوريا وفي دمشق من تعقيد الأزمة، رغم محاولات وقف إطلاق النار والاتفاقات على تهدئة الوضع.