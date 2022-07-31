مشيدا بدورها.. تكتل فزان: لا يمكن تجاهل دور «وليامز» في ليبيا وخاصة وقف إطلاق النار

أشاد تكتل فزان النيابي بالدور الذي قامت به المستشارة الخاصة للأمين العام للأمم المتحدة ستيفاني وليامز طيلة سنوات عملها سواء في السفارة الأمريكية أو بالبعثة الأممية في ليبيا.

وقال التكتل في بيان له السبت إنه لا يمكن تجاهل دور المستشارة الأممية في خلق تفاهمات أهمها توقيع وقف إطلاق النار وتشكيل لجنة ملتقى الحوار السياسي في تونس وجنيف وإنتاج سلطة تنفيذية موحدة رغم مخاطر جائحة كورونا والظروف الصعبة التي تمر بها البلاد.

وأعرب تكتل فزان النيابي عن شكره على كل إسهامات المستشارة الأممية في إرساء الاستقرار بليبيا متمنيا لها التوفيق في مسيرتها العملية والمهنية.