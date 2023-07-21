مشيرا بكلامه إلى بولندا.. «بوتين»: الهجوم على بيلاروسيا يعني عدوان على روسيا

قال الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، الجمعة، إنّ الهجوم على بيلاروسيا سيعني العدوان على روسيا، متهماً قادة بولندا بالسعي إلى تشكيل تحالف تحت مظلة «الناتو» والتدخل في حرب أوكرانيا.

وذكر بوتين خلال تصريحات متلفزة في اجتماع افتراضي مع أعضاء مجلس الأمن الروسي، أنّ «الجزء الغربي من بولندا هو هدية جوزيف ستالين (رئيس الاتحاد السوفييتي سابقاً)، بولندا نسيت ذلك، سنذكرهم»، بحسب وكالة «بلومبرغ الشرق».

واعتبر فلاديمير بوتين أنّ الهجوم الأوكراني المضاد «لم يعط أي نتيجة حتى الآن»، قائلاً إن الأسلحة الغربية «لا تساعد» أوكرانيا على الجبهة.

وقررت اللجنة الأمنية في بولندا، الجمعة، نقل تشكيلات عسكرية إلى شرق البلاد بسبب «تهديدات محتملة» مرتبطة بوجود مجموعة فاغنر في بيلاروس، حسبما نقلت وكالة الأنباء البولندية الرسمية «بي أيه بي» عن أمين اللجنة زبيجنيو هوفمان.