مشيرة إلى جهاز الردع.. البعثة الأممية تدين تعرض المحامي «عبدالله فرحات» إلى الضرب

عين ليبيا | نُشر: الأحد، 24 يوليو 2022 - 10:59 | آخر تحديث: 24 يوليو 2022 - 11:00 نُشر: الأحد، 24 يوليو 2022 - 10:59
ليبيا
بعثة الأمم المتحدة للدعم في ليبيا

أعربت البعثة الأممية لدى ليبيا عن قلقها إزاء المضايقات وأعمال العنف المتواصلة بحق المحامين في البلاد. 

واشارت البعثة الأممية في تغريدة عبر تويتر إلى تعرض المحامي عبد الله فرحات للضرب في محكمة طرابلس من قبل حرس جهاز الردع لمكافحة الإرهاب والجريمة المنظمة.

وكشفت البعثة الأممية عن تعرض 6 محامون آخرون للاعتداء والاعتقال والاحتجاز التعسفي خلال الأشهر 6 المنصرمة، أثناء قيام المحامين بأعمالهم.

وطالبت البعثة الأممية بتحقيق كامل ومستقل في الاعتداءات التي طالت عاملين في مهنة المحاماة ممن كانوا يقومون بعملهم الرسمي ومحاسبة كل مرتكبي أعمال العنف.

آخر تحديث: 24 يوليو 2022 - 11:00
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