مصادر إسرائيلية: الهجوم على غزة قد يستمر 8 أسابيع أيضا

ذكر مسؤولون إسرائيليون اليوم الاثنين، أن العمليات العسكرية في قطاع غزة ستستمر من 6 إلى 8 أسابيع.

ونقلت رويترز عن المسؤولين الإسرائيلين أنّ “هناك فرصة ضئيلة لإلغاء حكومة نتنياهو الهجوم البري على رفح” مشيرين إلى أن “الجيش الإسرائيلي يعتقد أن بإمكانه إلحاق ضرر كبير بقدرات حماس في رفح”.

من جهتها، قالت مصادر في حركة “حماس” لـ”رويترز” إنّ “الحركة فقدت 6 آلاف من مقاتليها وليس 12 ألفاً كما أعلنت إسرائيل”.

وأعلنت وكالة الأنباء الفلسطينية، مقتل أكثر من 100 فلسطيني وإصابة المئات جراء القصف الإسرائيلي على رفح.

وأعلنت وسائل إعلامية، بدء دخول شاحنات المساعدات الإنسانية المحملة بمواد طبية وأدوية ومستلزمات إلى قطاع غزة عبر معبر رفح.