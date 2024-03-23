مصادر إعلامية: تراجع انتاج الغاز الليبي إلى 13 مليار متر مكعب سنويا

قالت وكالة نوڤا الإيطالية، أن إجمالي إنتاج الغاز في ليبيا يتقلب حاليًا بين 30 و35 مليون متر مكعب يوميًا، ليبلغ إجمالي الإنتاج السنوي المقدر حوالي 10-13 مليار متر مكعب من الغاز.

وأشارت الوكالة الايطالية في تقرير لها إلى أن هذه الأرقام توضح انخفاض ليبيا من الغاز بمعدل 2 إلى 5 مليار متر مكعب سنويا، حيث كان الانتاج سابقا يقدر بحوالي 15 مليار متر مكعب.

وحسب الوكالة فإن إنتاج الغاز في شهر فراير الماضي بلغ983,23 مليون متر مكعب، بمتوسط يومي قدره 33,9 مليون متر مكعب.

وذكر التقرير أن استهلاك الغاز الطبيعي الليبي، بلغ حوالي 30 مليون متر مكعب، منها ما يقرب من 24 مليون متر مكعب تم استخدامها لتشغيل محطات كهرباء جيكول، التابعة لهيئة الكهرباء الحكومية، وذلك حسبما أعلنت شركة النفط الليبية.

وبينت الوكالة أن إجمالي 6 ملايين متر مكعب من الغاز وصل من ليبيا إلى محطة غاز جيلا في صقلية عبر ميناء الغاز “جرين ستريم” خط أنابيب الغاز الذي يربط ليبيا بإيطاليا.