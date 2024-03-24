مصادر إعلامية: رئاسة الأركان تطلب تجهيز سرية بكامل عتادها على وجه السرعة

وجه معاون رئيس الأركان العامة في حكومة الوحدة الوطنية، الفريق صلاح النمروش، 7 ألوية وكتائب بتجهيز قوة قوامها سرية بكامل عتادها على وجه السرعة، على أن يوافى بتمام ذلك فور تجهيزها.

وجرى تشكيل القوة في كتاب موجه من رئيس هيئة العمليات المكلف العميد محمد مصطفى الصادق، بناء على تعليمات الفريق صلاح النمروش إلى رئاسة أركان القوات البحرية، ومنطقة طرابلس العسكرية، والمنطقة العسكرية الساحل الغربي.

وبحسب صحيفة الشاهد الليبية التي نقلت الخبر، لم يوضح الخطاب، أسباب تجهيز السرية أو المهام المحتملة لها.

والألوية السبعة التي حددها المنشور هي: اللواء 555 مشاة، واللواء 444 قتال، والكتيبة 103 مشاة، واللواء 111 مجحفل، واللواء 51 مشاة، واللواء 52 مشاة، واللواء 62 مشاة.

ومؤخراً شهد غرب ليبيا توتراً بشأن منفذ رأس اجدير الحدودي بين ليبيا وتونس، مما تسبب في إغلاقه منذ الإثنين الماضي.

وأعلن وزير الداخلية المكلف بحكومة الوحدة الوطنية، عماد الطرابلسي، سحب الأعضاء العاملين في مديرية الأمن ومركز الشرطة ومصلحة الجوازات والجنسية من منفذ رأس اجدير، وذلك حفاظاً على الأرواح والممتلكات.

وأعلنت قيادة اللواء 51 مشاة التابع لحكومة الوحدة، بإمرة عبدالفتاح الخبولي، حالة الطورائ الداخلية، كما استدعت سرية الحماية أفراد الكتيبة 310 مدفعية صباح الأحد.