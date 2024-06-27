مصادر إعلامية: مبادرة مغربية لجمع تكالة والمنفي وعقيلة منتصف الشهر القادم

ذكرت مصادر إعلامية، أن اجتماعا ثلاثيا سيعقد في مدينة الرباط المغربية، منتصف الشهر القادم، يضم كلا من رئيس مجلس النواب عقيلة صالح ورئيس المجلس الرئاسي محمد المنفي، ورئيس المجلس الأعلى للدولة، محمد تكالة، بغرض إحياء مسار الانتخابات الرئاسية والبرلمانية.

وذكر موقع “أفريكا انتلجن”، أن الاجتماع يأتي بناء على مبادرة مغربية، لكن نجاحها ليس مضمونا بسبب موقف تكالة الذي ظهر في الدعوات المتتالية من باريس ثم القاهرة.

‏‎وحسب مصادر الموقع، فإن الثلاثي الرئاسي، اتفق على اجتماع في القاهرة، كان موعده اليوم الخميس، لكن تكالة قرر عدم المشاركة، ‏‎لافتا إلى أن رئيس مجلس النواب عقيلة صالح يعول على إحياء العملية الانتخابية لتشكيل حكومة موحدة جديدة، لكن تكالة لا يؤيد هذه الخطة ويظل أحد مؤيدي رئيس حكومة الوحدة الوطنية عبد الحميد الدبيبة.

ولفتت المصادر إلى أنه من المقرر إجراء انتخابات رئاسة مجلس الدولة أوائل أغسطس، وتكالة ليس متأكدًا من البقاء في منصبه.

وكان الرؤساء الثلاثة التقوا في القاهرة في مارس الماضي، وجرى الاتفاق على تشكيل لجنة فنية بمرجعية الاتفاق السياسي وملاحقه خلال فترة زمنية محددة للنظر في التعديلات المناسبة لتوسيع قاعدة التوافق والقبول بالعمل المنجز من لجنة (6+6) وحسم الأمور العالقة حيال النقاط الخلافية حسب التشريعات النافذة”. كما اتفق المجتمعون ، على عقد جولة ثانية بشكل عاجل لإتمام هذا الاتفاق ودخوله حيز التنفيذ.