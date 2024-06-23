مصادر: اشتباكات بين فصائل سودانية على الاراضي الليبية

كشفت مصادر عسكرية سودانية، عن وقوع اشتباكات عنيفة بين عناصر تتبع لحركة تحرير السودان، بقيادة مني أركو مناوي، ومنشقين عن مجلس الصحوة الثوري، الموالين لقوات الدعم السريع، داخل الأراضي الليبية، مما أسفر عن سقوط قتلى وجرحى من الطرفين.

‎ونقل موقع “سودان تربيون” عن المصادر قولها، أن “قوات تتبع لفصيل منشق عن مجلس الصحوة الثوري بقيادة الجنرال محمد بخيت، تصدت لهجوم أثناء محاولتها الدخول للأراضي السودانية، نفذته عناصر تتبع لحركة تحرير السودان بقيادة مني أركو مناوي في بلدة بلنجة داخل الأراضي الليبية، وكبدتهم خسائر كبيرة”.

‎وأضافت المصادر أن مجموعة الصحوة الثوري الموالية لقوات الدعم السريع تمكنت من الاستيلاء على 15 مركبة عسكرية وأربع شاحنات تحمل مؤناً وذخائر، كما أسرت عدداً من الجنود.

‎وكشفت تقارير أممية أن آلاف المقاتلين السودانيين يتواجدون في مدن ليبية عديدة، ويعملون ضمن قوات “خليفة حفتر”، لكن بعد اندلاع الحرب في السودان منتصف أبريل 2023، بدأت مجموعات عسكرية في الانسحاب إلى داخل الأراضي السودانية لمساندة أطراف النزاع.

وحسب القائد الميداني في قوات الدعم السريع على زرق الله، الشهير بـ “السافنا”، أن قواتهم تسيطر على الحدود الثلاثية الرابطة بين السودان وليبيا وتشاد.

ووقعت معارك ضارية الأسبوع الماضي بين الحركات المسلحة الموالية للقوات المسلحة السوادنية وقوات الدعم السريع بالقرب من بلدة “الزرق”، وهي قاعدة عسكرية تابعة للدعم السريع في الحدود الثلاثية بين السودان وليبيا وتشاد.