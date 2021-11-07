مصادر: «الدبيبة» يعتزم الترشح في انتخابات الرئاسة

أفادت وكالة “رويترز”، بأن رئيس حكومة الوحدة الوطنية عبد الحميد الدبيبة، يعتزم الترشح في انتخابات الرئاسة المقرر إجراؤها أواخر العام الجاري.

ونقلت “رويترز” اليوم الأحد، عن مسؤول كبير في حكومة الوحدة الوطنية تأكيده، أن الدبيبة يعتزم الترشح لمنصب رئيس الدولة.

ويأتي ذلك قبل يوم من فتح باب تسجيل المرشحين في الانتخابات الرئاسية والبرلمانية المقرر إجراؤها في ليبيا شهر ديسمبر القادم.

وأعلنت المفوضية الوطنية العليا للانتخابات، عن انطلاق ثاني مراحل العملية الانتخابية ببدء عملية توزيع بطاقة الناخب وافتتاح منظومة تسجيل المرشحين

وقال رئيس مجلس إدارة المفوضية عماد السايح، خلال مؤتمر صحفي، اليوم الأحد، إن قبول الترشح للانتخابات الرئاسية سيستمر حتى 22 نوفمبر الحالي، فيما يستمر قبول طلبات الترشح للانتخابات النيابة حتى 7 ديسمبر المقبل.